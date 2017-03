முத்துக்கிருஷ்ணன் மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை வேண்டும் - தந்தை வலியுறுத்தல்

மகனின் மரணத்தில் மர்மம் உள்ளது நீதி விசாரணை வேண்டும் என்று டெல்லி ஜவகர்லால் பல்கலைக்கழக மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் தந்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

J. Muthukrishnan student of Jawaharlal Nehru University allegedly committed suicide in south Delhi's Munirka Vihar on Monday evening. The student from Tamil Nadu was found hanging from a ceiling fan inside his friend's house. Family of JNU research student Muthukrishnan needs Judicial Enquiry on his suspicious death.