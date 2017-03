ஜேஎன்யூ மாணவர் முத்துகிருஷ்ணன் கொலையா.. தற்கொலை… இன்று பிரேத பரிசோதனை

ஜேஎன்யூ மாணவர் முத்துகிருண்ணன் உடல் இன்று பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட உள்ளது. இதன் பெற்றோர்களிடம் அவரது உடல் ஒப்படைக்கப்படுகிறது.

English summary

A team of doctors will conduct post-mortem on JNU student Muthukrishnan in Delhi AIIMS.