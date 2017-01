உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார் கெகர்!

உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக ஜெ.எஸ்.கெகர் இன்று பதவியேற்றார். அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Supreme court chief justice TS.Thakur retires. JS.Khehar took oath as new Chief justice of India. He is the first person of CJI from Sikh community.