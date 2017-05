பெண்களை எவ்வாறு மதிக்க வேண்டும் என கற்றுக் கொடுங்கள்....நிர்பயா வழக்கில் பெண் நீதிபதி ஆதங்கம்

பெண்களை மரியாதையுடன் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்று வளரும் தலைமுறையினருக்கு கல்வி மூலம் புகட்ட வேண்டும் என்று நிர்பயா வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி பானுமதி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Justice Bhanumathi insisted to ensure women's safety systematic education of how to respect women is also important