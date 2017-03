உச்சநீதிமன்றத்தின் பிடிவாரண்ட்.... கோர்ட்டில் ஆஜராகமாட்டேன்: நீதிபதி கர்ணன்

உச்சநீதிமன்றத்தின் பிடிவாரண்ட்டை ஏற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகமாட்டேன் என நீதிபதி கர்ணன் தெரிவித்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Justice CS Karnan said that he would not attend the contempt proceedings on March 31 in Supreme Court.