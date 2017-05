சிறை தண்டனையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கர்ணன் சீராய்வு மனுத்தாக்கல்!!

சிறைத் தண்டனையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கர்ணன் சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Supreme court convicted 6 months jail for Justice Karnan. Justice Karnan filed a petition against supreme court convicted.

