சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் 8 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை.. நீதிபதி கர்ணன் அதிரடி உத்தரவு

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் 8 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து கொல்கத்த ஊயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 19:47 [IST]

English summary

The Calcutta High Court judge’s order accused the SC bench, which had issued a contempt notice against him, of violating the SC/ST Act.