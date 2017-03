ஆந்திராவில் செம்மரம் வெட்டியதாக மேலும் 35 தமிழர்கள் கைது

ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா வனப்பகுதியில் செம்மரம் வெட்டியதாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மேலும் 35 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kadapa police has arrested 35 Tamilnadu workers who said to involved in red sanders smuggling.