அமைதிக்கான நோபல் பரிசு திருட்டு.. கைலாஷ் வீட்டில் மர்ம நபர்கள் கைவரிசை.. டெல்லியில் பரபரப்பு

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற கைலாஷ் சத்யார்த்தியின் வீடு கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது அவர் பெற்ற நோபல் பரிசையும் மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 13:33 [IST]

English summary

Nobel Lariat Kailash Satyarthi’s house in Delhi has been burgled, police investigate.