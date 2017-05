கெஜ்ரிவால் திகார் சிறைக்கு போவது உறுதி... கபில் மிஸ்ரா ஆவேசம்

டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு அனுப்பாமல் விடமாட்டேன் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கபில் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Delhi Minister Kapil Mishra ready to approach the Central Bureau of Investigation (CBI) and Central Board of Direct Taxes (CBDT) today to take forward his corruption charges against Delhi CM Arvind Kejriwal .Mishra said that Kejriwal must prepare to go to Tihar now.