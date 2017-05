உச்சநீதிமன்றம் vs நீதிபதி.. இந்தியா கண்டிராத இடியாப்பச் சிக்கல்!

உச்சநீதிமன்றம்vsநீதிபதி என்ற இந்த ஒரு அசாதாரண நிலைக்கு தீர்வு கிடைத்தால்தான், இந்திய நீதித்துறை மாண்பு காக்கப்படும். இப்போதைய இந்திய ஜனநாயகத்தின் அவசர தேவையும் இதுதான்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Indian democracy is under severe intricacy now. The responsibility to restore is in the hands of the judiciary.