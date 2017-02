அம்மாவை மிஞ்சிய கர்நாடக அதிகாரி மனைவி.. அதிரடி ரெய்டில் சிக்கிய 7000 சேலைகள்

அதிகாரி, கரியப்பா கர்னலின் மனைவி சேர்த்து வைத்திருந்த 7000 சேலைகளை பார்த்து அதிகாரிகள் மலைத்துப்போயினர். அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.

English summary

Karnataka Anti Corruption Bureau officials searched the residences of a Commercial Tax Department official on Tuesday morning.