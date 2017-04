கர்நாடக சட்டசபை இடைத் தேர்தல்: 2 தொகுதிகளையும் மீண்டும் கைப்பற்றிய காங்.! பாஜக ஷாக்

அடுத்த வருடம் சட்டசபை தேர்தலை எதிர்கொள்ள உள்ள கர்நாடகாவில் இந்த இரு இடைத் தேர்தல்களும் காங்கிரஸ், பாஜக கட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக பார்க்கப்பட்டன.

English summary

The Karnataka Congress rejoiced on Thursday as it won both, the Gundlupet as well as Nanjangud assembly constituency seats.