உபி அரசு கெஸ்ட் ஹவுசில் கர்நாடகா ஐஏஎஸ் அதிகாரி மர்ம மரணம்- கொலையா? என போலீஸ் விசாரணை

உ.பி. மாநிலம் அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரி மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Anurag Tiwari, a 2007 batch Karnataka cadre IAS officer, was staying at a govt guest house in the area for the last two days. His body was found near the guest house.