காவிரி நீர் தரலாமா வேணாமா?- அனைத்துக்கட்சியினருடன் சித்தராமையா ஆலோசனை

காவிரி நீரை பகிர்ந்து கொள்வது குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக கர்நாடக மாநில முதல்வர் சித்தராமையா தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Karnataka CM Siddharamaiah seeking opinion from all party members regarding cauvery water sharing of four districts at drought season