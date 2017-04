நான் ஏன் சுழல் விளக்கை அகற்ற வேண்டும்? அடம் பிடிக்கும் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா!

நான் ஏன் இப்போதே சுழல் விளக்கை அகற்ற வேண்டும் என கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Karnataka CM Siddaramaiah today refused to remove red beacons from his official car when he was quizzed by a reporter regarding the Centre's ban on red lights.