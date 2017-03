ரூ.40க்கு பதில் 4 லட்சம் ரூபாயை டாக்டரின் அக்கவுண்டில் இருந்து தீட்டிய டோல் பூத்!!

உடுப்பி அருகே 40 ரூபாய்க்கு பதில் 4 லட்சம் ரூபாயை டாக்டரின் அக்கவுண்டில் இருந்து டோல் பூத் ஊழியர்கள் தீட்டியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A toll attendant swiped Rs 4 lakh instead of Rs 40 from a doctor's debit card at Gundmi toll gate on the Kochi-Mumbai National Highway.