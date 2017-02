ரூ.12 கோடிப்பே... சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு செலவை தமிழகத்திடம் கேட்கிறது கர்நாடகா

ஜெயலலிதா மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கை 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடத்தியதற்கு ஈடாக ரூ.12.04 கோடி தாருங்கள் என்று தமிழகத்திடம் கர்நாடக அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

English summary

Karnataka has sent a bill of Rs 12.04 crore to Tamil Nadu in connection with the Jayalalithaa disproportionate assets case. The bill details the expenditure incurred by Karnataka while conducting the DA case between 2004 and 2016.