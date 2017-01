கம்பாளா-எருது பூட்டி ரேஸ் ஓட்டுவோம் வாங்க.. தமிழகத்தை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் குதிக்கும் கர்நாடகா!

கம்பாளா போட்டிகளுக்கு தடையை நீக்க வலியுறுத்து வரும் 28-ம் தேதி மாபெரும் போராட்டம் நடத்த கர்நாடக மக்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

English summary

Amid the raging protests over Jallikattu in neighbouring Tamil Nadu, organisers of 'Kambala' (buffalo race) in Karnataka today decided to hold the traditional sport in Mangaluru on January 28 in violation of court orders restraining the same