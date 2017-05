லஞ்ச மோசடி வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரம் மீது எப்.ஐ.ஆர்! எந்த நேரத்திலும் கைது?

ஐஎன்எக்ஸிடம் லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் கார்த்தி சிதம்பரம் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 12:27 [IST]

English summary

After the Delhi police register the case, Karti Chidambaram faces arrest.