வாசன் ஹெல்த் கேர் பங்கு விற்பனை வழக்கு.. அமலாக்கத்துறைக்கு கார்த்தி சிதம்பரம் திடீர் கடிதம்

வாசன் ஹெல்த் கேர் வழக்கில் பங்கு விற்பனை செய்ததில் ரூ.45 கோடி மோசடி செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில் விளக்கமளிக்க அவகாசம் கோரி கார்த்தி சிதம்பரம் அமலாக்கத்துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

Ex finance minister P.Chidambaram's son Karti requests Enforcement Directorate to give time for go through the documents regarding Vasan Healthcare on forex transactions worth Rs45 crore