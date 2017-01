ஜல்லிக்கட்டை நடத்த அவசரச் சட்டம் தேவை.. ஜனாதிபதிக்கு கட்ஜு கோரிக்கை

ஜல்லிக்கட்டை நடத்துவதற்கு வசதியாக அவசரச் சட்டத்தைப் பிறப்பிக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former SC Judge Markandeya Katju has sought the President's intervention in Jallikkattu issue and urged the president to issue an Ordinance to conduct the traditional bull fight during the Pongal festival.