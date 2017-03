கேஜ்ரிவால் மீது ஜேட்லி தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கு.. மே 20-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் மீது மத்திய அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and other AAP leader were put on trial by Delhi's Patiala House court on Saturday in a defamation case filed by Finance Minister Arun Jaitley.