5 வருஷமா பாலியல் பலாத்காரம்… சாமியாரின் ஆணுறுப்பை வெட்டிய மாணவிக்கு சபாஷ்.. கேரள முதல்வர் நெத்தியடி

தன்னிடம் அத்துமீறிய சாமியாரின் ஆணுறுப்பை வெட்டி எறிந்த மாணவிக்கு கேரள முதல்வர் பினராய் விஜயன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kerala CM Pinarayi Vijayan praised girl, who chopped off sanyasi’s penis for trying to rape.