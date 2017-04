கேரளாவிலும் பரவியது தமிழக விவசாயிகளின் மண்டை ஓடு, அரை நிர்வாண போராட்டம்!!

தமிழக விவசாயிகளை போல அரை நிர்வாணம், மண்டை ஓட்டுடன் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள பாலக்காடு விவசாயிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kerala farmers also held protest in Palakadu. they were protesting with half nudeand skulls like Tamilnadu farmers urged their demands.