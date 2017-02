ரூபாய் விவகாரத்தால் பொருளாதாரமே சூறை.. மத்திய அரசு மீது கேரளா ஆளுநர் சதாசிவம் பாய்ச்சல்

ரூபாய் நோட்டு செல்லாது என அறிவித்ததால் நாட்டின் பொருளாதாரமே நாசமாகிவிட்டதாக சாடியுள்ளார் கேரளா ஆளுநர் சதாசிவம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 24, 2017, 13:01 [IST]

English summary

Kerala Governor Sathasivam criticised the Centre’s demonetisation move. He called it was one of the most devastating catastrophes in India’s financial history.