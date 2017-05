சபாஷ் கேரளா.. மாணவிகள் வசதிக்காக பள்ளிகளில் நாப்கின் மெஷின்!

மாணவிகளின் வசதிக்காக கேரளா பள்ளிகளில் சானிடரி நாப்கின் மிஷின் நிறுவ திட்டமிட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 9:55 [IST]

In a first of its kind ruling, Kerala government has become the first state in the country to make sanitary pad vending machines mandatory in all higher secondary schools. This will be implemented under the state government's She Pad' scheme which aims to provide sanitary pads to all girl students.