ஆபாச பேச்சு ஆடியோ ரிலீஸ்- பதவியை ராஜினாமா செய்தார் கேரளா அமைச்சர் சசீந்தரன்!

ஆபாச பேச்சு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆனதால் சர்ச்சையில் சிக்கிய கேரளா அமைச்சர் சுசீந்தரன் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 14:50 [IST]

English summary

Kera transport minister A. K. Saseendran on Sunday announced his resignation after allegations of misconduct were raised against him.