ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகளிடமிருந்து காப்பாற்றுங்கள்: கேரள பாதிரியார் உருக்கமான வேண்டுகோள்

ஐ.எஸ்.தீவிரவாதிகளிடமிருந்து தன்னைக் காப்பாற்றும்படி கேரளாவைச் சேர்ந்த பாதிரியார் தாமஸ் உழுன்னல் வீடியோ மூலம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 10:09 [IST]

English summary

Catholic priest Tom Uzhunnalil, from Kerala who is believed to have been kidnapped by the Islamic State group in Yemen in March 2016.He has made another appeal for urgent help in a video, alleging “poor response” from Indian Govt authorities.