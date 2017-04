ஜெ. மறைவு குறித்து சிபிஐ விசாரணை வேண்டும்.. டெல்லியில் போராடும் பெண் ராணுவம்

கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பூஜா நாயர் என்ற பெண் தீவிர ஜெயலலிதா ஆதரவாளர் ஆவர். ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு சி.பி.ஐ. விசாரணை தேவை எனக் கோரி போராட்டம் செய்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார் பூஜா நாயர்.

English summary

Her screams in broken English are ignored by many, as is her protest itself, but Pooja Nair believes her demand for a CBI probe into the death of former Tamil Nadu chief minister Jayalalithaa would be met. Pooja, a native of Kerala, has been an ardent Jayalalithaa supporter.