தென் மாநிலங்கள் தனிநாடாக பிரிய நேரிடும்.. தருண் விஜய்க்கு மல்லிகார்ஜூனா கார்கே எச்சரிக்கை

தென்னிந்தியர்கள் குறித்து தருண் விஜய் கூறிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கு மல்லிகார்ஜூனா கார்கே பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக தென் மாநிலங்கள் தனிநாடாக பிரிய நேரிடும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

The opposition Congress created a ruckus in Lok Sabha on Monday over BJP leader Tarun Vijay's racist remarks on south Indians.