சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக்.. எதிரிகளை குறி வைத்து தாக்கிய மேஜருக்கு கீர்த்தி சக்ரா விருது

அண்மையில் நடைபெற்ற சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக்கில் பாகிஸ்தான் எதிரிகளை குறி வைத்து தாக்கிய மேஜர் ரோஹித் சூரிக்கு கீர்த்தி சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Kirti Chakra and Shaurya Chakras for surgical strike Hero Major Rohit Suri, who led one of the Special Forces teams, has been awarded Kirthi Chakra on the occasion of Republic Day.