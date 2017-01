கே.ஜே.யேசுதாஸ், ஈஷா ஜக்கி வாசுதேவ் உள்ளிட்ட 7 பேருக்கு பத்ம விபூஷண் விருது!

பாடகர் கே.ஜே.யேசுதாஸ் மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த யோகா குரு சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் உள்ளிட்ட 7 பேருக்கு மத்திய அரசு பத்ம விபூஷண் விருதுகளை அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Centre has cleared Padma awards for the legendry singer KJ.Yesudas, Eesha yoga Sadhguru jaggi vasudev and PA.sangma including 7 persons names are there in the list for the year 2017.