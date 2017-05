தலித்துகளும் சங்கராச்சாரிகளாக வேண்டும்... அதிரடி காட்டும் லாலு பிரசாத்!

அனைத்துச் சாதியினரும் சங்கராச்சாரிகளாக, இந்து மத தலைமைப் பதவிகளுக்கு வரவேண்டும் என்று முன்னாள் பீகார் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

“The BJP hatao, desh bachao mega rally, that I am organising in Patna on August 27, will signal the start of a sustained agitation to end the BJP misrule by way of the party’s loss in the 2019 Lok Sabha election”, Lalu Prasad said at the RJD’s national executive meeting.