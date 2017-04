லாலு பிரசாத் யாதவ் மகன் மீது சட்டவிரோத மண் விற்பனை மோசடி புகார்... பஞ்சாயத்து கிளப்பும் பாஜக!

லாலுபிரசாத் யாதவ் மகன் தேஜ் பிரதாப், 30 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை, மோசடி செய்து தன் பெயருக்கு மாற்றி, அந்த நிலத்திலிருந்து அரசுக்கே மண் விற்று லாபம் சம்பாதித்தாக பீகார் பாஜக தலைவர் சுஷில் குமார் மோடி ப

English summary

In Bihar, Lalu Prasad's son is criticized and accused by BJP leaded Sushil kumar modi that he sold soil to govt. zoological park and got lump sum money.