நீங்க ஆர்.எஸ்.எஸ்.னா நாங்க டி.எஸ்.எஸ்.... லாலு மகன் அதிரடியாக தொடங்கிய புதிய இயக்கம்!

ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்துக்கு போட்டியாக லாலு மகனும் பீகார் அமைச்சருமான தேஜ் பிரதா டிஎஸ்எஸ் என்ற புதிய இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

RJD chief Lalu Prasad Yadav’s elder son and Bihar health minister Tej Pratap Yadav has formed Dharmnirapeksh Sevak Sangh (DSS) to counter the RSS.