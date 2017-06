உடல் நிலை சரியில்லாததால் கருணாநிதியின் வைரவிழாவில் பங்கேற்க முடியவில்லை - லாலு பிரசாத்

பாட்னா: உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் 94 பிறந்தநாள் விழா மற்றும் சட்டசபை வைரவிழாவில் பங்கேற்க முடியவில்லை என பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் சட்டசபை வைரவிழா மற்றும் அவரது 94வது பிறந்த நாள் விழா நாளை கொண்டாடப்படுகிறது. சென்னை ராயப்பேட்டை ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் மாலை 5 மணிக்கு விழா நடைபெறுகிறது.

பாஜக, அதிமுக தவிர மதசார்பற்ற கட்சிகள் அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. விழாவில் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி, பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார், புதுவை முதல்வர் நாராயணசாமி, மார்க்சிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு கட்சி பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி, இந்திய கம்யூனிஸ்டு தேசிய செயலாளர் டி.ராஜா, ஜம்மு-காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவர் பரூக் அப்துல்லா, தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ராஜ்யசபா குழுத் தலைவர் டெரிக் ஓ பிரையன் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன் போன்ற முக்கிய தலைவர்கள் உள்பட அகில இந்திய தலைவர்கள் பலருக்கும் அழைப்பு அனுப்பட்டுள்ளது.

கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் மற்றும் சட்டசபை வைரவிழாவில் பங்கேற்க காங்கிரஸ் கட்சி துணை தலைவர் ராகுல்காந்தி சென்னை வருவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் பீகார் முன்னாள் முதல்வரும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள தலைவருமான லாலு பிரசாத் பங்கேற்க மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Due to sudden ill health,not able to join Kalaignar M. Karunanidhi's 94th B'day celebrations tom. My best wishes & prayers for @kalaignar89