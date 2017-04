டெல்லியில் போராடும்ம் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் உண்ணாவிரதம்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் விடுதியில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Tamil nadu farmers continue protest in Delhi for 20 days. But the state and central governments not ready to resolve the problems of the farmers. so the law college students from Chennai held hunger strike in their hostel.