தமிழக பாணியில் நாகாலாந்து.. ரெசார்ட் எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவுடன் புதிய முதல்வர் பதவியேற்பு

நாகாலாந்தில் புதிய முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஷுரோஷெலி லெய்சீட்சு இன்று பதவியேற்றார். அவருக்கு மாநில ஆளுநர் ஆச்சார்யா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

English summary

The new CM of Nagaland has been sworn in with 11 new ministers.