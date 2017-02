செல்போன் வாடிக்கையாளர்கள் ஆதார் எண் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயம்... உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

மொபைல்போன் வைத்திருப்போர் அனைவரிடமும் ஆதார் எண்ணையும், கே.ஒய்.சி படிவத்தை ஓராண்டுக்குள் பெறப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Supreme Court on Monday directed the Centre to ensure that the Aadhar number of every phone subscriber should be registered within a year. The SC set an outer limit of 1 year for the Centre to register details of each mobile phone subscriber including those with pre-paid connections.