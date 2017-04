தண்ணீரை தேடி நள்ளிரவில் கூட்டம் கூட்டமாக குஜராத் நெடுஞ்சாலைகளில் மறியல் போராட்டத்தில் சிங்கங்கள்!

குஜராத் நெடுஞ்சாலைகளில் தண்ணீர் தேடி கூட்டமாக சிங்கங்கள் உலவியதால் அப்பகுதியில் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் பீதியில் உறைந்தனர்.

#WATCH Traffic halts on Pipavav-Rajula highway in Gujarat as pride of lions cross the road. pic.twitter.com/qvLF1xZsbd

English summary

Lions from Gir forest roaming in Gujarat National highways. Motorist who travel in that way gets panic.