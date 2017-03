நெடுஞ்சாலை அருகேயுள்ள மதுபானக் கடைகள் மூடப்படுமா? தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்த சுப்ரீம் கோர்ட்

நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுபானக் கடைகளை மூடுவது தொடர்பான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒத்தி வைத்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

IncludingTamil Nadu government some govts have moved an application in the Supreme Court for modification of its judgment on banning States and Union Territories from allowing sale of liquor within 500 metres of National and State highways.The judgement is adjourned without mentioning date.