அந்தமான் அருகே காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகிறது... தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு!

அந்தமான் அருகே அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் என இந்திய வானியை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து

English summary

Indian Meteorological Center says depression will be formed within 24 hours near Andaman sea. Meteorological Center also says Due to this depression Tamilnadu will get rain.