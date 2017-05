7வது முறையாக தேசிய விருது பெற்று வைரமுத்து சாதனை!

7வது முறையாக சிறந்த பாடலாசிரியர் விருது பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து.

English summary

He won the awards for Muthal Mariyathai,Roja,Karuthamma,Sangamam, Kannathil Muthamittal, Thenmerku Paruvakatru now he got enthapakkam songs