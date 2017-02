ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கைவிடுக.. மத்திய அமைச்சருக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி மத்தியபெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 15:36 [IST]

English summary

The Leader of Opposition, Tamil Nadu Legislative Assembly M.K.Stalin has submitted a letter to Dharmendra Pradhan, The Minister of Petroleum and Natural Gas regarding Hydro Carbon exploration and extraction project at Neduvasal in Pudukkottai District, Tamil Nadu.