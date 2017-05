பள்ளி கேண்டீன்களில் இனி ஜங்க் ஃபுட் விற்கக் கூடாது.. தடைபோட்டது மகாராஷ்டிரா அரசு !

நொறுக்கு தீணிகள் மற்றும் ஜங்க் உணவுகள் ஆகியவற்றை பள்ளிகளில் விற்க தடை விதித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு.

Tuesday, May 9, 2017

Vegetable khichdi, Rajma-rice and idli-vada will be among the dishes that will replace pizza, noodles and pastries in school canteens across Maharashtra as the state government has banned sale of junk food in school cafeterias. The Maharashtra government on Monday imposed a ban on sale of High in Fat, Salt and Sugar' food at school canteens across the state.