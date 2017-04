மலப்புரம் லோக்சபா தொகுதி இடைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி.. பாஜகவுக்கு 3-வது இடம்

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சார்பாக மலப்புரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பி.கே குன்ஹாலிகுட்டி 1.7 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றுள்ளார்.

English summary

Late E Ahamed had won the 2014 Lok Sabha election with a record margin of 1.94 lakh votes from Malappuram constituency.