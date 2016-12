மோடி நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் அழித்துவிட்டார்: மமதா குற்றச்சாட்டு

ரூபாய் நோட்டு ஒழிப்பு நடவடிக்கையால் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பிரதமர் மோடி அழித்துவிட்டார் என்று மமதா பானர்ஜி கூறியுள்ளார்.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee alleged that PM Modi has put the security of the country at stake