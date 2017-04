போஸ்ட்கார்டு மூலம் 3 முறை தலாக்.. திருமணமான 8 நாளில் முஸ்லீம் பெண் போலீசில் புகார்

திருமணமான 8 நாட்களில், போஸ்ட் கார்டு மூலமாக மனைவிக்கு தலாக் அனுப்பிய கணவரை ஹைதராபாத் போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

A man had sent a postcard letter to his wife residential address in Kukatpally by writing talaq thrice and also said that he had written it in the presence of two witnesses.