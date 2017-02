பெண் கொடுக்க மறுப்பு.. ஆத்திரத்தில் காதலியின் தந்தையை சுட்டுக்கொன்ற இளைஞர்

பீகாரில் பெண் கொடுக்க மறுத்ததால் ஆத்திரத்தில் காதலியின் தந்தையை சுட்டுக்கொலை செய்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 48-year-old man was shot dead by his daughter's lover after refusing to marry her off to him in Bhojpur village here, police said today.